شكرا لقرائتكم خبر عن «توجيهات عليا»: تبادل المعلومات الإلكترونية بين القطاعات الحكومية.. مجاناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشـبراوي (جدة)

علمت "الخليج 365" عن صدور توجيهات عليا بالموافقة على إتاحة البيانات الإلكترونية المشتركة بين الجهات الحكومية المستفيدة من التعاملات الحكومية مجانا، والرفع خلال (30) يوما عن الأسباب التي أدت إلى عدم التزام عدد من الجهات بالتطبيق.

وتأتي التوجيهات بعد أن درست هيئة الخبراء ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي من محاضر اجتماعات وأعدت بشأنه محضرا يتضمن توصيات رفعت للجهات العليا التي وافقت على ما ورد من توصيات، وتضمنت التوجيهات قیام الجهات الحكومية الواردة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية التي لم تلتزم بالتطبيق بتمكين كامل البيانات بالرفع خلال (30) يوما، عن الأسباب التي أدت إلى عدم التزامها بتطبيق ما ورد في الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء والتنسيق في هذا الشأن مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).

وتضمنت التوجيهات قیام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية إحصائية عما قامت به في شأن ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية والوقت المستغرق لإنجاز الخدمة، ومدى رضا المستفيدين. وقیام الجهات الحكومية بتبادل البيانات التابعة لها وإتاحة البيانات المشتركة منها إلكترونية مجانا للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة.