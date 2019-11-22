شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ريال من «بترو رابغ» لاكتتاب أبناء وبنات الشهداء في أسهم «أرامكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) okaz-

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترو رابغ»، تقدّم من خلالها الشركة مبلغ مليون ريال مساهمة منها لتمكين أبناء وبنات شهداء الواجب بالمنطقة من الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية

وتأتي الاتفاقية ثمرة لتوجيه نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته لمحافظة رابغ العام الماضي، بأن يكون للشركات دورها ومساهمتها الفاعلة في البرامج والمبادرات المجتمعية، وحينها استجابت شركة «بترو رابغ» وأطلقت عدة مبادرات وبرامج تعليمية وتدريبية موجهة لأبناء شهداء الواجب.

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وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين قائد المنطقة الغربية اللواء عبدالله الطويلعي، وعن «بترو رابغ» نائب الرئيس للعلاقات الصناعية هشام عزو، على تقديم الشركة مبلغ مليون ريال لاكتتاب أبناء وبنات شهداء الواجب في المنطقة في أسهم شركة أرامكو السعودية تقديراً وعرفاناً منها لما قدمه آباؤهم من تضحيات لأجل الدفاع عن الوطن والذود عن مقدساته.

بدورها، تتولى قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع تزويد شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بأسماء أبناء وبنات شهداء الواجب، وبكافة المتطلبات والمستندات النظامية لإتمام علمية الاكتتاب.

يشار إلى أن شركة بترو رابغ أعلنت خلال زيارة الأمير بدر بن سلطان لرابغ العام الماضي تخصيص مبلغ يتجاوز 3 ملايين ريال لصالح المساهمة والبرامج المجتمعية.