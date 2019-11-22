ديوان المظالم يتواصل مع المستفيدين عبر «واتساب»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz-أطلق ديوان المظالم أمس (الخميس) منصة تواصل جديدة مع مُستفيديه عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 0112156388 وذلك إضافة إلى قنوات خدمة المُستفيدين بهدف تعزيز التواصل المباشر والفعال وتلقي كافة الاستفسارات والمقترحات والآراء من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل، والاستفادة من خصائص هذه التطبيقات لتوفير الجهد والوقت على عموم المهتمين.
ويأتي تدشين المنصة الجديدة تنفيذا لتوجيهات رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف في تمكين المستفيد من إيصال صوته واستفساره وآرائه للمسؤولين بالديوان ومحاكمه، مما يساعد -بإذن الله- في تقديم خدمة ذات جودة عالية. كما أطلق ديوان المظالم بالتزامن مع هذه الخدمة بطاقة أعمال تحتوي على كافة وسائل التواصل معه: رقم مركز الاتصال الموحد، والبريد الإلكتروني، ورقم الواتساب، وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وبوابته الإلكترونية.
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