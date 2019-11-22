شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: تنسيق عربي لإصدار تشريعات مجرّمة للإرهاب وتمويله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) okaz-

أكد وزير العدل، الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد الصمعاني أهمية الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الدورة «35» لمجلس وزراء العدل الذي بدأ أعماله في القاهرة أمس (الخميس). وقال إن الدورة الحالية تتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجالين القضائي والقانوني ومن أبرزها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم قيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضح أن من أبرز أعمال الاجتماع مناقشة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله والآلية المناسبة لذلك، حيث تعد ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي من أهم الموضوعات ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي ما يتطلب تضافر الجهود لمواجهته والتصدي له وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه.

وأشار وزير العدل إلى أن هذا الأمر يقتضي على المستوى العربي التعاون والتنسيق للتصدي لهذه الظاهرة بجميع السبل والوسائل، وذلك من خلال الإطار القانوني بإصدار التشريعات اللازمة المجرّمة للأعمال الإرهابية وتمويلها والتنسيق لمكافحتها.

وشدد على أن السعودية من الدول المبادرة بالتوقيع على الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، من منطلق استشعار المملكة بخطورة الإرهاب على المجتمعات، مؤكدا أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو ثقافة بل هو سلوك مستهجن ترفضه جميع الأديان والثقافات.