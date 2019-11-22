«تمكين» يستقطب 800 متقدم ومتقدمة في تخصصات هندسية وفنية وإدارية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقطب ملتقى «تمكين»، الذي أطلقته وزارة العمل، بالتعاون مع غرفة جدة، 800 متقدم من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في الفترة من 17 - 20 نوفمبر الجاري. وتغطي الوظائف تخصصات هندسية وفنية وميكانيكية وإدارية وخدمة العملاء والمبيعات.
ويمثل الملتقى فرصة لإيجاد فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ يستهدف دعم مستفيدي الضمان القادرين على العمل ومساندة الأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية والتمكين من الالتحاق بسوق العمل، وفتح الفرص أمام مستفيدي الضمان وتقديم البرامج التوجيهية والإرشاد المهني. ويركز الملتقى على الفئة العمرية بين 18 و59 عاما من مستفيدي ومستفيدات الضمان الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبيا.
كما يعزز دور وزارة العمل في خدمة المستفيدين وتحويلهم إلى منتجين ومستقلين مادياً، وإدماجهم في سوق العمل.
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