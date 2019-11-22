شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة» تفتح التسجيل لمسابقة الكانجارو 2020 لجميع المراحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت «موهبة»، فتح باب التسجيل في مسابقة «الكانجارو للرياضيات» لعام 2020، في الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى فبراير القادم، لجميع مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية.

ودعت «موهبة» الطلبة السعوديين وغير السعوديين في جميع صفوف التعليم العام بمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، للتسجيل في المسابقة، من أجل تعزيز الشغف بمادة الرياضيات، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات.

ويتم التسجيل في مسابقة الكانجارو للرياضيات عن طريق الطلاب أو أولياء الأمور أو المدارس إلكترونيا وستعقد المسابقة في شهر مارس من كل عام، ويتم تحديد يوم موحد للاختبار لجميع الطلبة المسجلين، فيما سيتم إعلان النتائج خلال شهر مايو 2020، ويمكن للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمسابقة وآليتها وشروطها، ونماذج الاختبارات، والجدول الزمني لمراحلها عبر الموقع الرسمي للمسابقة وتعد مسابقة الكانجارو أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.