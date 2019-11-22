شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن بندر يستعرض المعايير المطلوبة للمدن الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم أمس (الخميس)، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، يرافقه المشرف العام على برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد خاشقجي

واستعرض التويجري مبادئ تحقيق المعايير المطلوبة للمدن الصحية، متطرقاً إلى المدن الصحية المعتمدة حالياً بمنطقة الرياض وهي الدرعية وجلاجل، وكذلك المدن التي ستعتمد قريباً مدناً صحية بالمنطقة، إضافة إلى عدد من أحياء مدينة الرياض.

من جهته، ثمن أمير المنطقة دور وزارة الصحة وفروعها في تطوير المجتمع صحياً فيما ينعكس على المواطن وتعزيز الصحة العامة في الوطن، مؤكداً أهمية العمل على اعتماد المدن الصحية في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي، وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.