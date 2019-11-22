السعودية اليوم / اعتقال 170 متهمًا بالإرهاب في غانا



أكرا 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر2019 م واس

أعلن وزير الأمن الوطني في غانا ألبيرت كان داباه، عن اعتقال نحو 170 شخصًا متهمين بالتحضير لأعمال إرهابية وإجرامية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة قرب الحدود بين غانا وتوغو.

وأوضح الوزير الغاني أن بعض المعتقلين خلال العملية التي أطلق عليها "كودانلغو 3" وجدت بحوزتهم أسلحة غير شرعية، يصل مجموعها 108 بعضها تقليدي الصنع، وبعضها أسلحة أجنبية.

وأفاد أن الهدف من العملية منع النشاطات الإرهابية، وتهريب المخدرات، والاتجار غير المشروع بالأسلحة، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود.

وكانت عملية مشابهة، على الحدود بين غانا، وتوغو، وبوركينافاسو، وبنين، قد مكنت خلال مايو عام 2018 من اعتقال 202، بعضهم متهم بالإرهاب.

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03:09ت م

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