السعودية اليوم / بدء أعمال اللجنة الثلاثية المكلفة بالعودة الطوعية للاجئين الماليين في موريتانيا



نواكشوط 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

بدأت اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الدورة السادسة للجنة الثلاثية المكلفة بالعودة الطوعية للاجئين الماليين في موريتانيا.

ويهدف هذا اللقاء الذي يضم موريتانيا ومالي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تدارس وضعية اللاجئين الماليين، وتحضير المراحل القادمة وفق مقتضيات الاتفاق الموقع في الجزائر، وكذلك توجيهات اجتماع حوار الساحل، الذي حضرته اللجنة، على هامش دورة اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين خلال شهر أكتوبر الماضي في جنيف.

ووفق المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية امحماد ولد أميمو، رئيس الوفد الموريتاني، أن الاتفاق الموقع بين موريتانيا ومالي والمفوضية السامية للاجئين ينص على احترام الصبغة الطوعية لعودة اللاجئين الماليين، مراعاة للكرامة الإنسانية، وأخذا بعين الاعتبار للجوانب الأمنية، وعلى رأسها ضمان حقوق اللاجئين للحماية المنصوصة عليها في المواثيق الدولية .

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