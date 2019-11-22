شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح مطار الريان باليمن بعد توقف 5 سنوات والان مع التفاصيل

إعادة افتتاح مطار الريان باليمن بعد توقف 5 سنوات الجمعة 22 نوفمبر 2019 أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى اليمني، الخميس، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولى بساحل حضرموت، جنوب شرقى البلاد، بعد توقف خمس سنوات.

Advertisements وأبلغت الهيئة فى تعميم، الشركات الجوية العاملة والمنظمات الإنسانية الدولية باستكمال مطار الريان استعداداته لاستقبال وتسيير الرحلات الجوية. وأغلق مطار الريان منذ العام 2015 بعد سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت، وتواصل إغلاقه بعد تحريرها من قبل تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عام 2016.

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