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شكر وتقدير لـ ”الخليج 365”

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قدم الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الذي يحمل عنوان «السياحة والأمن رافدان للتنمية»، وتنظمه المنظمة العربية للسياحة، بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب، شكره وتقديره إلى صحيفة ”الخليج 365”؛ نظير الرعاية الإعلامية للملتقى، وتميزها بالتغطية الواسعة لمجريات الملتقى وبرامجه.

و«اليوم» تؤكد أنها ماضية فيما يخدم العمل الإعلامي، تماشيا مع خدمة الوطن والمواطن، والقطاع السياحي في المنطقة، عبر إبراز الجهود في مختلف المجالات للوصول إلى المكانة التي تتطلع لها المنطقة إعلاميا.

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