شكرا لقرائتكم خبر عن 11700 حقيبة شتوية وكرتون تمور من مركز الملك سلمان للشعب اليمني والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 6100 كرتون من التمور في محافظتي تعز ومأرب، استفادت منها الأسر النازحة والفقيرة والأيتام والمجتمع المضيف.

وجرى توزيع 1،850 كرتونا في مديريتي صالة والمظفر بمحافظة تعز، و4،250 كرتونا في مديرية الوادي بمحافظة مأرب.

كما وقع المركز بالشراكة مع مؤسسة صلة للتنمية أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن للعام 1441هـ بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و243 ألف ريال سعودي، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م.أحمد البيز، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية توزيع 5600 حقيبة شتوية تحتوي على بطانيات، وسترات أولاد وبنات، وبيجامات رجالية ونسوية، وقبعات أطفال تستهدف 33،600 فرد من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات صنعاء، والبيضاء، وتعز، ومأرب، والجوف، والضالع، وشبوة، وحضرموت، ولحج، وعدن، والمهرة.

وتأتي الاتفاقية انطلاقا من دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة الأسر النازحة والأسر الفقيرة في اليمن من موجة البرد القارس في فصل الشتاء، وإيمانا بأهمية تقديم المساعدات للشعب اليمني بكافة المحافظات.