شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة بناء «إصبع مصاب» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأجرى الفريق عملية جراحية دقيقة، تم من خلالها إعادة بناء الإصبع، عن طريق تحويل شريحة جلدية من النصف الخارجي للإصبع، مع العصب والشريان المصاحب له، وتكللت العملية بالنجاح، وتماثل المصاب للشفاء، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.
وعلى جانب آخر، أنقذ فريق طبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، حياة طفل، تعرض لإصابة في الرأس، ما تسبب بنزيف حاد بالدماغ، أدى إلى هبوط في الدورة الدموية، والعلامات الحيوية.
وعلى الفور، سارع الفريق الطبي المختص، بإجراء عملية جراحية دقيقة، تمثلت في فتح الجمجمة، وإيقاف النزيف، وإغلاق الجرح، وتحويل المريض لقسم التنويم.
وبمتابعة حالة الطفل، حسب الخطة الطبية المتبعة له، تبين تحسن الحالة بشكل كبير، ليغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
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