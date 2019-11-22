شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل «مهني» لـ170 شابا بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء برامج مبادرة التدريب المجتمعي «أتقن 5»، والتي استمرت أربعة أسابيع، وشارك فيها 170 شابا من مختلف شرائح المجتمع في 8 شعب تمثل 6 دورات تدريبية هي: مقدمة في أمن المعلومات «الأمن السيبراني»، وصيانة الجوال، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، والكهرباء والتمديدات المنزلية، وصيانة السيارات.

وأكد عميد الكلية سعد اليمني، خلال زيارته للمتدربين في مواقع انعقاد الدورات في الورش والمعامل والقاعات التدريبية، أن الكلية تسعد بتقديم مثل هذه المبادرات المجتمعية ومنها برنامج «أتقن» الذي يركز على المجالات التقنية والمهنية ويواكب رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني من خلال تقديم دورات قصيرة لأفراد المجتمع من 15 سنة وما فوق لجميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن مدة المرحلة الخامسة «4» أسابيع، ومدة التدريب لكل برنامج أسبوع واحد بواقع «4» أيام في الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء بما مجموعه «16» ساعة معتمدة للبرنامج الواحد، ويشرف على البرنامج مركز الأعمال وخدمة المجتمع بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويُمنح المتدربون بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.