شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية الجبيل تحتفي بـ«عالمي» الطفل والان نبدء بالتفاصيل

تحتفي الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية باليوم العالمي للطفل، عبر تنظيم فعاليات في مركز المعرفة والإبداع، وتستمر لثلاثة أيام. وتستهدف الفعالية إبراز دور الهيئة في الاهتمام بالطفولة وتعزيز قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم، والاهتمام بالروح الإبداعية لديهم ورعايتها وتنميتها، ووضع برامج للنهوض بالمؤسسات ذات العلاقة المباشرة بالأطفال وتفعيل المبادرات التخصصية.‬ ‪وتتخلل الفعاليات ورش عمل تدريبية للأطفال يقدمها عدد من إدارات الهيئة، وبعض الشركات، وعدد من الجمعيات الخيرية إضافة للمدارس، ومنها ورشة «صديق السلامة».

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