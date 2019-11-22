شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم طبيبة وممرضة أنقذتا 3 مصابين والان نبدء بالتفاصيل

كرم التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية، أمس، طبيبة وممرضة من منسوبي مستشفى الخفجي العام؛ لقيامهما بإنقاذ حياة 3 مصابين في حادث مروري وقع في طريق عودتهما من مدينة الدمام.

وساهم التصرف الإنساني للطبيبة والممرضة في إنقاذ حياة المصابين في الحادث وإجراء الإسعافات اللازمة لهم لحين نقلهم إلى المستشفى وعلاجهم، في تصرف يعكس إنسانية الطواقم الطبية والتمريضية في المستشفيات التابعة للتجمع.

من جانبها، أوضحت د.إيمان الشمري «طبيب مقيم»، أن العمل الإنساني ليس له مكان ولا زمان ولا فئة محددة، العمل الإنساني يشمل الجميع كبيرا كان وصغيرا، رجلا وامرأة، في كل مجالات الحياة وفي أي بقعة على وجه الأرض. فيما أكدت حلا الرويلي «فنية تمريض»، أن الخدمة الإنسانية والإسعافية ليست قصرا على طبيب أو ممرض في المنشأة الصحية، وأي شخص يستطيع تقديم المساعدة بمثل هذه المواقف لأي شخص من المجتمع، ومن الجميل أن يتعلم أفراد المجتمع الطرق الصحيحة لعمل الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي، بما فيها الدورات التدريبية الصحية.