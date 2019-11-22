شكرا لقرائتكم خبر عن توعية «عائلية» بالسكري في الحرس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

نظمت لجنة التثقيف الصحي بمركز الرعاية الصحية الأولية بمدينة الملك فهد السكنية - الحرس الوطني بالدمام معرضا توعويا بمناسبة اليوم العالمي للسكر، تحت مسمى «السكري يهم كل العائلة» وذلك، بمشاركة أقسام عدة من بينها قسم تثقيف مرضى السكري، وطب العائلة، ومكافحة العدوى والأسنان، والصيدلة، والمختبر إضافة الى التمريض.

وأشار المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بالقطاع الشرقي د. أحمد العرفج إلى أن هذه الفعاليات تأتي لنشر الوعي بهذا المرض الذي انتشر بشكل كبير، ويهدف المعرض لتوعية وتثقيف الممارسين الصحيين بأهمية ومضاعفات السكري. مع شرح كيفية التعامل مع الأدوية وحقن الأنسولين وكيفية التخلص منها بعد الاستخدام بالنسبة للمرضى.

حمل المعرض عنوان “السكري يهم كل العائلة”