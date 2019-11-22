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27 دورة تدريبية لمنسوبي أمانة الشرقية

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عقدت أمانة المنطقة الشرقية 27 دورة تدريبية منذ مطلع العام الحالي 1441هـ على مسرح الأمانة، لكافة منسوبي ومنسوبات الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة.

وتأتي الدورات التدريبية بهدف الارتقاء بأداء الموظفين، وإدراكا من الأمانة لأهمية التدريب كعامل رئيسي في تطوير القدرات الداعمة والمكملة للعمل بكافة أنواعه، والتي تتوافق مع الأهداف الرئيسية التي وضعت لأجلها تلك البرامج والدورات، كما تأتي أيضا امتدادا لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تطوير المورد البشري.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالأمانة جمال السليمان، أنه استفاد من الدورات أكثر من 698 متدربا ومتدربة من داخل الأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة. وأشار إلى أن الهدف من الدورات تحفيز منسوبي الأمانة وتطوير العاملين والتحسين المستمر في الخدمات والعمليات الخاصة بالتنمية البشرية.

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