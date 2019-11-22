شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات تعليمية: تحسين النواتج والتحصيل هدفنا الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصر الشلعان أن تحسين نواتج التعلم هو الهدف الإستراتيجي الذي يسعى نظامنا التعليمي في جميع مواقعه لتحقيقه، مشيرا إلى أهمية دور قائد المدرسة في تحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، من خلال التخطيط الجيد.

وأشاد د.الشلعان خلال لقائه بالقيادات التعليمية بقطاع التعليم بالخبر تحت عنوان «دور القيادة التربوية في تحسين نواتج التعلم» أمس بالنماذج الناجحة والمميزة من المعلمين الذين تم استعراض تجاربهم خلال لقاء القيادات، مثمنا لمدير مكتب التعليم بالخبر سعيد القحطاني دور إدارته المميز في تحفيز القيادات المدرسة ومنسوبي التعليم في القطاع. حضر اللقاء أكثر من 120 مشاركا من القيادات التعليمية والمدرسية وذلك بمقر مدرسة الخبر الثانوية.

إلى ذلك عقد الشلعان جلسات حوارية مماثلة مع 128 قائدة تعليمية في قطاع الخبر التعليمي، وذلك بإحدى المدارس الأهلية، وأكد خلالها على الدور الأساسي والمحوري لقائدات المدارس وما يجب أن يتصفن به من مهارات عالية ليتمكن من إحداث الفرق بنواتج التعلم، واصفا دور القائدات بأنهن من أهم العناصر لتحقيق الأهداف والوصول للرؤية الطموحة للمملكة 2030.