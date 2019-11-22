شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تأمر بإيقاف شاب أطلق النار على عاملين في محل تجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حفر الباطن)

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة إطلاق النار من قبل شخص على أحد المحلات التجارية في حفر الباطن. وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً، كما أمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة داخل دائرة موقع الحادثة، وأمرت بتوقيف المتهم المذكور مطلق النار ومرافقيه على ذمة القضية بعد استجوابهم مفصلاً عما اقترفوه من جرم، وجار استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأشار المصدر إلى أنَّ قضايا استعمال، أوإشهار السلاح الناري، بقصد الاعتداء، أو التهديد به، والمساهمة في ذلك عن طريق الاتفاق، أو المساعدة، أو التحريض، كل ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تألو جهداً في سبيل محاسبة المقوضين لأمن المجتمع وسكينته وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم.