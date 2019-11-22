صورة تاريخية لخادم الحرمين متفقّداً حي الطريف بالدرعية قبل 4 عقود

نشر مركز أرشيف الصور والوثائق التاريخية بدارة الملك عبد العزيز – اليوم (الخميس) – صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء تفقّده لحي الطريف التاريخي بالدرعية. والتقطت الصورة قبل عدة عقود، تحديداً في عام 1401هـ/ 1981م، ويظهر فيها خادم الحرمين الشريفين وبمعيته عدد من المسؤولين. وكان خادم الحرمين الشريفين قد شمل برعايته الكريمة – مساء أمس (الأربعاء) – حفل تدشين مشروع بوابة الدرعية بحضور ولي العهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية.

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