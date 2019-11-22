وزير الثقافة: الرياض ستحتضن أول بينالي للفن الإسلامي بالتعاون مع الإيسيسكو

أعلن وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الخميس، احتضان المملكة لأول بينالي للفن الإسلامي في المتحف الإسلامي في العاصمة الرياض.
كما هنأ سموّه الدول الإسلامية بإقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، مقترح مملكة البحرين لتحديد يوم 18 نوفمبر من كل عام يوماً دولياً للفن الإسلامي. وتتعاون الوزارة مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” لإقامة البينالي، بهدف التعريف بأشكاله التعبيرية على مر العصور وتسليط الضوء على دوره في الحركات الفنية الأخرى.
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