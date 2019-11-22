بلدية الشرائع بمكة تنفذ حملة تطوعية لتنظيف الحدائق بمشاركة طلاب المدارس

نفذت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، حملة تطوعية بمشاركة طلاب مدرسة عويم بن ساعدة المتوسطة بمكة المكرمة، تحت شعار (مكة تستاهل) بالحديقة المجاورة للبلدية.وتهدف الحملة إلى تعزيز السلوك الحضاري، والمحافظة على الحدائق والممتلكات العامة.
وأوضح مدير الإدارة الفنية ببلدية الشرائع الفرعية المهندس غيث الشنبري، أن الحملة تم تنظيمها بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في مدرسة عويم بن ساعدة المتوسطة، وهي امتداد لحملات توعوية سابقة تقوم بها الأمانة لتوعية طلاب المدارس للارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي وتعزيز أهمية المحافظة على النظافة.
وأشار إلى قيام الطلاب بجمع النفايات وتنظيف الحديقة ورفع المُخلفات، بمشاركة مراقبي البلدية، وعدد من عمال النظافة، لافتًا إلى أنه تم تأمين مستلزمات وأدوات الحملة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.
وأوضح الشنبري أن الأمانة تعتزم تنفيذ العديد من الحملات التوعوية لتجميل المرافق والحدائق العامة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وتفعيل المشاركة المجتمعية بجميع الأحياء بمكة المكرمة، مقدمًا شكره وتقديره لقائد المدرسة عطية الزهراني وللطلاب المشاركين في الحملة.
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