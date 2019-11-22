النيابة: 7 تدابير لحفظ حقوق الطفل وضمان الالتزام بالامتيازات المقررة لهم

أكدت النيابة العامة، حقوق الطفل والضمانات والامتيازات المكفولة له شرعًا ومصانة نظامًا، ومحل للحماية الجنائية.

وذكرت «النيابة العامة»، في إنفوجراف، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بحقوق الطفل، مناشدة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة والتي حددتها في 7 نقاط، لحماية حقوق وامتيازات الأطفال التي كفلتها لهم الأنظمة، وهي:

1 - القيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي والتوعية بحقوق الطفل، وخاصة فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، وسلامة فكره، ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل، وتوضيح ما للطفل من حقوق وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

2- دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.

3- ضمان حق الطفل في الحصول عل التعليم المناسب لسنه.

4- الوقاية من إصابة الطفل بالأمراض المعدية والخطيرة.

5- تأمين الطفل من الإصابات الناتجة من حوادث المركبات وغيرها.

6- وقاية الطفل من خطر التلوث البيئي.

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7- رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.

فيما كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن بعض جهود المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الطفل.

وسردت «حقوق الإنسان» جهود المملكة في حماية حقوق الطفل، عبر إنفوجراف نشره حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حيث بيَّنت الأنظمة المتعلقة بهذا الأمر.

أنظمة لحماية حقوق الطفل

وتمثَّلت هذه الأنظمة في: الحماية من الإيذاء 1434هـ، حماية الطفل 1436هـ، صندوق النفقة 1438هـ، نظام الأحداث 1439هـ، ومكافحة جريمة التحرش 1439 هـ.

وهناك مؤسسات داخل المملكة معنية بهذا الشأن، مثل: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَنْ في حكمهم، برنامج الأمان الأسري الوطني، مجلس شؤون الأسرة المتخصص- المتضمن لجنة تعني بالطفل- ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».

مشروعات لحماية حقوق الطفل

أما مشروعات المملكة لحماية حقوق الطفل، فتمثلت في: الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة المعنية برعاية الطفولة، تكليف وزارة التعليم بشؤون رياض الأطفال، برنامج «رفق» لخفض العنف في المدارس، تطوير خدمات اكتشاف المواهب، تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها، وإنشاء خط مساندة الطفل: 116111.

توقيع عددٍ من الاتفاقيات

ووقَّعت المملكة عددًا من الاتفاقيات في هذا الشأن، وهي: اتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال، واستغلالهم في المواد الإباحية، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وعهد حقوق الطفل في الإسلام.

وقدَّمت السعودية العديد من التقارير المتعلقة بحماية حقوق الطفل، منها: تقرير المملكة الجامع لتقريريها «الثالث والرابع» المُقدم، وفقًا للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، والتقرير المُقدم وفقًا للمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال، واستغلالهم في المواد الإباحية، وأيضًا التقرير المقدم وفقًا للمادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.