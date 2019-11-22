15 موضوعا تحت قبة الشورى في 3 أيام

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7/ 1397، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأن التعديل.

كما يناقش كذلك تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل المتعلق بحذف الفقرة (1) من المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وفقا لما قضى به الأمر الملكي رقم (8072) وتاريخ 13/ 2/ 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة بشأنه.

تصويت

يصوّت المجلس على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439 /1440 في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الـ24، والفقرة (2) من المادة الـ42 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 /5/ 1433، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء.

نقل المعتمرين

يطلع المجلس خلال الجلسة العادية الخامسة التي يعقدها الثلاثاء المقبل على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439 /1440 في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1439/ 1440، بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 /1440، بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الذي قدمته بشأن مشروع النظام.

الاتفاقات الدولية

خلال الجلسة العادية السادسة التي يعقدها الأربعاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439 /1440، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

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بعد ذلك يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع «نظام عقد الاتفاقات الدولية»، المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع «نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة» المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بشأنه.

كما يناقش تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439 /1440، ولجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439/ 1440.

أنظمة وتعديلات يدرسها المجلس

الخدمة المدنية

المؤسسات الصحية الخاصة

نظام التحكيم

نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم لبلدانهم

عقد الاتفاقات الدولية

جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة