

عبّر أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، عن سعادته بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى، وإلقاء الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس، والتي تعدّ منهج عمل لسياسة بلادنا الغالية. وقال: «إن الخطاب الملكي جاء مع كثير من النجاحات التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، منوها بما ورد في الكلمة، ومؤكدا أن الدولة مستمرة في المشاريع التنموية لفتح مجالات اقتصادية جديدة، تزيد من بناء دوت الخليج، وتحقق أعلى درجات الرفاهية للمواطن». وأضاف الأمير فيصل بن مشعل: «نفخر بإنجازاتنا التنموية الضخمة التي جعلت المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدما، في كل مسارات البناء المتنوعة، مما يجعل المواطن السعودي يفخر بما تحقق لوطنه في كل المحافل الدولية». وأكد أمير منطقة القصيم، أن التصنيف الذي حققته المملكة هذا العام من قِبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدما، والأولى إصلاحا من بين 190 دولة في العالم، تظهر للعالم أجمع أن القيادة الرشيدة سعت جاهدة إلى وضع المملكة في مقدمة دول العالم بعدد من المجالات، أهمها المجال الاقتصادي، وجعلها مضرب مثل في النجاح والتنمية، متمنيا في ختام تصريحه تحقيق ما تصبو إليه المملكة خلال تعزيز وإيصال الصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية للعالم أجمع، وأن المستقبل القادم سيكون مميزا جدا بأيدي شباب وبنات دوت الخليج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم: نفخر بإنجازاتنا التنموية الضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.