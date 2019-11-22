الحسم يسبق الفصل لمخالفي نظام السلامة

حددت وزارة التعليم 3 عقوبات نظامية، سيتم تطبيقها بحق كل منتسب إلى الوزارة يخالف اشتراطات السلامة، أو يتسبب في تعريض غيره للخطر بالمنشآت التعليمية. وشملت العقوبات الحسم من الراتب، وتأخير الترقية، وتصل إلى الفصل من العمل. وحددت الوزارة في سياق دليل «نظام السلامة المدرسية» الأدوار والمسؤوليات والمساءلة لجميع العاملين في إدارات التعليم أو التابعين لها في التعليم الأهلي، المستويات الإدارية، بكل ما يتعلق بنظام السلامة المدرسية. وأكدت أن تعليمات النظام تطبق على جميع المدارس ورياض الأطفال والحضانات في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي. وشددت الوزارة في النظام على أن مدير إدارة التعليم مسؤول عن توضيح الأدوار والمسؤوليات الواردة في التعليمات لجميع موظفيه، وأخذ التعهدات اللازمة خطّيّا بالعلم بتطبيق التعليمات من جميع منسوبي الإدارة.

المسلسل الهرمي للتحكم في المخاطر تنازليّا

01 - الإزالة

إزالة الخطر تماما «عادة غير ممكن»

02 - الاستبدال استبدال مواد أو معدات خطرة بأخرى أقل خطورة

03 - التقليل

تقليل كميات المواد الخطرة في الموقع

04 - العزل

عزل الخطر في مبنى منفصل أو داخل حاوية

05 - التحكم الهندسي استخدام وسائل هندسية للحماية، من أهم شروطها عدم القدرة على تعطيلها أو إزالتها

06 - تغيير العمليات

تغيير طريقة تنفيذ العمل

Advertisements

07 - تغيير نمط العمل

تغيير وقت تنفيذ العمل

وعدد الأفراد الذين

يقومون به

08 - التحكم الإداري

استخدام وسائل إدارية للحماية

09 - معدات الوقاية الشخصية

المعدات التي يلبسها الفرد لحمايته من الخطر

10 - العقوبات

عقوبات نظامية لكل من يخالف اشتراطات السلامة أو يتسبب في تعريض غيره للخطر «حسم من الراتب، تأخير الترقية، الفصل من العمل»