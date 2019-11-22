الحسم يسبق الفصل لمخالفي نظام السلامة

المسلسل الهرمي للتحكم في المخاطر تنازليّا
01 - الإزالة
إزالة الخطر تماما «عادة غير ممكن»
02 - الاستبدال استبدال مواد أو معدات خطرة بأخرى أقل خطورة
03 - التقليل
تقليل كميات المواد الخطرة في الموقع
04 - العزل
عزل الخطر في مبنى منفصل أو داخل حاوية
05 - التحكم الهندسي استخدام وسائل هندسية للحماية، من أهم شروطها عدم القدرة على تعطيلها أو إزالتها
06 - تغيير العمليات
تغيير طريقة تنفيذ العمل
07 - تغيير نمط العمل
تغيير وقت تنفيذ العمل
وعدد الأفراد الذين
يقومون به
08 - التحكم الإداري
استخدام وسائل إدارية للحماية
09 - معدات الوقاية الشخصية
المعدات التي يلبسها الفرد لحمايته من الخطر
10 - العقوبات
عقوبات نظامية لكل من يخالف اشتراطات السلامة أو يتسبب في تعريض غيره للخطر «حسم من الراتب، تأخير الترقية، الفصل من العمل»
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