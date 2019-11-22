اختتم المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بسراة عبيدة الدورة التدريبية «مقدمة الأمن السيبراني»، بمقر فرع الكلية التقنية بمحافظة سراة عبيدة. وبلغ عدد المتدربين الذين اتسع البرنامج لتسجيلهم 25 متدرباً، على مدى 4 أيام، وتناولت الدورة عدداً من المحاور في مجال الأمن السيبراني وأهميته والفرق بين أمن المعلومات والأمن السيبراني، وهدف الأمن السيبراني، والثغرات الأمنية، وأنواع الثغرات البرمجية، والهجمات السيبرانية، إلى جانب أهمية معرفة الثغرات في الأجهزة المستخدمة وكيف يحافظ المتدرب على أجهزته الخاصة. وقدم الدورة المهندس مساعد الحارثي المتخصص في الشبكات وأمن نظم المعلومات، ومدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك مدرب معتمد لأنظمة لينكس بأكاديمية سيسكو العالمية، وبين مدير المعهد الصناعي الثانوي بسراة عبيدة المهندس فيصل القحطاني أهمية الدورات التي تطرحها الكلية برسوم رمزية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختتام دورة الأمن السيبراني في سراة عبيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.