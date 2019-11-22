استعادة 200ألف م2 من الأراضي الحكومية بعسير

وأكدت البلدية أن أعمال الإزالة تمت في مواقع متفرقة، وأن الفرق الرقابية تقوم بجولاتها اليومية على الأراضي الحكومية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍ عليها.
واتخذت بلدية مدينة سلطان كافة الإجراءات النظامية المعمول بها حيال هذه التجاوزات العشوائية، وذلك لمنع إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية وغيرها قد تضر بسكان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بها، حيث إن الإحداثيات التي تطال الأراضي الحكومية من قبل المعتدين تعد من أهم العوامل المعطلة للتنمية الشاملة بالمنطقة.
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