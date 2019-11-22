غداء وتسريب خطاب في انتخابات الدرب

عُقد اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لترشيح أعضاء اللجنة المستحدثة بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان مساء أول من أمس، بالمركز الحضاري، وسط حضور كبير، وذلك في إطار تطوير التنمية الاجتماعية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

عملية الاقتراع

سبق انطلاق هذه الانتخابات العديد من الأحداث، حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بعض الرسائل التي تحث المصوتين لأحد مرشحي اللجنة عن عزمه إقامة مأدبة غداء قبل عملية الاقتراع، وأن المركز الحضاري سيستضيفهم، وهذا ما دفع مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بالإنابة يحيى زكري إلى توجيه خطاب إلى محافظ الدرب يحث فيه رئيس البلدية بعدم فتح أبواب المركز الحضاري قبل وصول اللجنة المشرفة على عملية الاقتراع، وإيقاف ومنع إقامة مأدبة الغداء في الحضاري؛ حتى لا يُتّهم المركز بالانحياز لطرف عن الآخر، ليتم بعد ذلك تداول رسالة أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن الجهات الأمنية تستبعد أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الاقتراع؛ نظرًا لتسرب الخطاب في مواقع التواصل الاجتماعي.

طريقة التصويت

جرى فتح أبواب المركز الحضاري من الساعة الـ3 عصرا، بحضور اللجنة المشرفة لاستقبال الناخبين، حيث امتلأت بهم مقاعد مسرح المركز الحضاري، وأغلقت اللجنة أبوابها الساعة الـ5 عصرا، وبدأ رئيس اللجنة عصام النعمي بتوضيح طريقة التصويت، مبينا أنه يحق لكل مسجل أن يصوت لـ15 اسماً كما يحق له التصويت لنفسه، موضحا للجميع أنه في حالة اختيار أكثر من 15 اسماً أو نسيان التوقيع أو عدم كتابة الاسم فسيتم استبعاد الاستمارة نهائياً.

إعلان النتيجة

بعد أكثر من 10 ساعات في جمع وفرز الاستمارات من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، أُعلنت النتيجة عن تشكيل لجنة جديدة تتكون من 15 عضوًا في دورتها القادمة تضم كلاً من: عبدالعزيز الشعبي، أحمدالمطمي، إبراهيم شبير، حسن شبير، عامر المخلوطي، يحيى شرفي، علي حفظي، علي المطمي، هادي علوي، موسى يحيى، موسى مكي، علي حويل، الحسين صيام، حسين شبلي، عبدالله عداوي.

الأعلى بالمنطقة

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أوضح رئيس اللجنة المشرفة الانتخابية للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الدرب عصام النعمي لـ«دوت الخليج» أن عدد المسجلين للانتخابات في لجنة التنمية الاجتماعية بالدرب زاد عن 500 شخص لأول مرة، مبينا أن ما يحدث خارج القاعة من الأعضاء المرشحين بإقامة ولائم أو غيره ليس من اختصاصهم في اللجنة، مشيرا إلى أن استبعاد أحد أعضاء اللجنة المشرفة غير صحيح وهو الآن موجود وقائم بدوره ومهامه بأكمل وجه مع بقية الأعضاء.

مشاهدات من الانتخابات

فُتحت أبواب المركز الحضاري الساعة الثالثة عصرا

أكثر من 500 شخص في الانتخابات

أُغلقت البوابة في الخامسة عصرا

أُعلنت النتيجة في الحادية عشرة والنصف مساءً

11 ساعة استمرت عملية التصويت والفرز