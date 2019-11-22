نقل الحركة المرورية من التحلية إلى طريق الخدمة لـ486 يوما

بدءا من اليوم، يتم نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيس لشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بجدة (التحلية) عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة إلى طريق الخدمة لمدة 486 يومًا، حيث سيتم إغلاق الطريق الرئيس في شارع التحلية وتحويل المسار إلى طريق الخدمة لبدء أعمال حفر النفق في التقاطع مع طريق المدينة المنورة، حيث بدأت أمانة جدة في أعمال المشروع من ديسمبر 2018.

تحسين الخدمة

يتضمن المشروع تنفيذ نفق على طريق التحلية عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق - غرب) بطول 650 مترًا، يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير، ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

محاور وتقاطعات

بدأت أمانة محافظة جدة في أعمال مشروع تقاطع شارع التحلية مع طريق المدينة المنورة، ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة، ويأتي المشروع الجديد عقب استكمال مراحل الدراسات والتصاميم للتقاطع، وإتمام إجراءات الطرح والترسية بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 240 مليون ريال، ومدة تنفيذه 30 شهرًا.

وتم إنجاز 30 % من أعمال طرق الخدمة، وتم إنجاز 75.60 % من أعمال تحويل الخدمات، وتم إنجاز 45.23 % من أعمال حفر وصب الأوتاد الخرسانية، وتم إنجاز 75 % من أعمال خطوط تصريف مياه الأمطار.