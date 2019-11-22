تعاون بين قيادة المنطقة الغربية وبترو رابغ

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترو رابغ»، تقدّم خلالها الشركة مليون ريال مساهمة منها لتمكين أبناء وبنات شهداء الواجب بالمنطقة من الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية وتأتي الاتفاقية ثمرة لتوجيه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، خلال زيارته محافظة رابغ العام الماضي، بأن يكون للشركات دورها ومساهمتها الفاعلة في البرامج والمبادرات المجتمعية، وحينها استجابت شركة «بترو رابغ» وأطلقت عدة مبادرات وبرامج تعليمية وتدريبية موجهة لأبناء شهداء الواجب.



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