تعاون بين قيادة المنطقة الغربية وبترو رابغ

وتأتي الاتفاقية ثمرة لتوجيه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، خلال زيارته محافظة رابغ العام الماضي، بأن يكون للشركات دورها ومساهمتها الفاعلة في البرامج والمبادرات المجتمعية، وحينها استجابت شركة «بترو رابغ» وأطلقت عدة مبادرات وبرامج تعليمية وتدريبية موجهة لأبناء شهداء الواجب.
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