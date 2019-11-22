سيول وانهيارات

شهدت أمس مناطق الباحة وعسير وجازان أمطارا غزيرة إلى متوسطة، وتدنت الرؤية الأفقية إلى أقل من 5 أمتار في الباحة بسبب الضباب الكثيف، فيما جدد الأهالي مطالبهم لإدارة تعليم الباحة والمخواة بتعليق الدراسة في عدد من المحافظات المتأثرة من السيول أو انعدام الروية الأفقية، فيما توقفت المركبات والحافلات في ‫وادي نيرا‬ بالمخواة نتيجة وعورة الطريق الذي يقطع الوادي، ويتسبب في صعوبة وصول معلمات وطالبات ‫إلى مدارسهم.

إزالة الأحجار

واجهت آليات فرع وزارة النقل بالباحة السيول بفتح الطرق المتأثرة وإزالة الأحجار والأتربة المتساقطة، ومتابعة العقبات التي تربط السراة بتهامة، حيث تم فتح عقبة حزنة بعد إزالة الصخور المتساقطة والتأكد من سلامتها بعد إغلاقها ليلة كاملة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي لـ«دوت الخليج» أن الفرع تلقى عددًا من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة والدفاع المدني ومركز الاتصال الموحد 938 الخاص بالوزارة، وذلك جراء تساقط الأمطار والتي شهدتها المنطقة أول أمس، مشيرا إلى أن البلاغات تضمنت عددًا من تجمعات للمياه والأتربة على أسطح بعض الطرق وتساقط للأحجار على عدة طرق، والتي تمت مباشرتها فورًا من قبل فرق الصيانة التابعة للفرع بمتابعة مباشرة من الكوادر الفنية التابعة للفرع من مشرفين ومراقبين.

تجمعات مياه

أضاف المالكي: شملت الطرق التي يتم صيانتها بسبب الأمطار طريق الباحة/ الحزم /المطار الذي شهد انهيار بعض الصخور والأتربة على سطح الطريق وطريق الباحة / الطائف، الذي تعرض لتجمعات مياه وانهيارات بسيطة، وطريق الباحة/ بلجرشي/أبها الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق، وتجمعات مائية في عدة مواقع، وطريق عقبة الملك فهد الرابط بين مدينة الباحة ومحافظة المخواة، وطريق عقبة حزنة الرابط بين محافظة بلجرشي ومحافظة المخواة، لوجود انهيارات صخرية في عدة مواقع وطريق المخواة/قلوة وطريق المخواة/المظيلف وطريق المخواة/ المجاردة وطريق الباحة المندق.

محتجزو الوادي

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أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس أن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي أثنى على جهود الأهالي في إنقاذ محتجزي وسلامة أرواح وادي نيرا موجها باستضافتهم في مركز نيرا، مشيرا إلى أن الدفاع المدني تلقى تنبيها لتساقط الأمطار وانعدام للرؤية لليوم الثاني، مهيبا بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة المناطق المنخفضة أو عبور الأودية.

استعداد وجاهزية

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بنجران النقيب عبدالخالق القحطاني، أنه على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير لتوقعات تعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يتأثر بها عدد من المناطق خلال الفترة القادمة من بينها منطقة نجران.

من جانبه نوّه مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي إلى أن مديرية الدفاع المدني عملت على اتخاذ كافة الإجراءات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية، والآلية من خلال المتابعة المستمرة، ومتابعة برامج التدريب على رأس العمل، كما جهزت كافة الإدارات والمراكز وفرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والغواصين بمعدات الإنقاذ والغوص والقوارب لمواجهة أي طارئ.

وهطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظات بلقرن والنماص وبارق وتنومة ومراكز الحازمي وتبالة وبللسمر وتهامتي بللحمر وبللسمر وعقبة سنان.