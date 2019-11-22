فهد بن تركي: ثوابت راسخة ونهج سعودي معتدل

أشاد نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، وما تضمنت من عبارات طموحة تنظر إلى المستقبل، والعمل على تحقيق إنجازات تنموية ضخمة ودعم لرؤية 2030، والتي تسعى لتحقيق مستقبل واعد ومشرق لأبناء هذا دوت الخليج. وقال: إن الخطاب الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين، حمل في مضامينه تمسك المملكة بالثوابت الراسخة وبالنهج المعتدل القويم الذي كانت عليه منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والذي اتسم بالتأكيد على تحقيق كافة التطلعات المستقبلية الواعدة لأبناء هذا دوت الخليج المبارك، مدللاً على ما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة وتسعى إلى تحقيقه في كافة المجالات لدفع مسيرة التنمية الشاملة لتلبية احتياجات المواطنين، والمضي بخطى ثابتة وبسواعد شباب وفتيات هذا دوت الخليج لتحقيق كل تقدم وازدهار ونماء.



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