قادة المدارس مسؤولون عن نقص أو تلف الكتب

ودعت الإدارة قادة المدارس «بنين - بنات» إلى تشكيل لجنة داخل المدرسة للقيام بمطابقة الكمية المصروفة لكل مدرسة، مع أعداد الطلاب المسجلين لديهم، والرفع بالعجز والفائض -إن وجد- عن طريق النموذج الخاص بذلك.
كما أكدت عدم إرسال الخطابات إلى أي جهة أخرى سوى مشرف المقررات المدرسية، لكونه المعنى بذلك.
وتصرف الحقائب للطلاب فقط، مشيرة إلى أن الكتب تعدّ عهدة على قائد وقائدة المدرسة بعد استلامها، ويتحمل مسؤولية نقصها أو تلفها والاهتمام بوضعها في مكان آمن حتى يتم تسليمها للطلاب، مع عدم تغيير خطة المواد المرسلة من قِبل المدارس الثانوية «مقررات» إلا بعد موافقة مشرف المقررات المدرسية، للتأكد من وجود وفر للمادة المراد تثبيتها بالخطة.
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