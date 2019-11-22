السعودية اليوم / إدارة تعليم صبيا تنظم اللقاء الأول لقادة وقائدات التعليم الأهلي والأجنبي



صبيا 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

نظمت إدارة تعليم صبيا اليوم اللقاء الأول لقادة وقائدات منشآت التعليم الأهلي والأجنبي تحت شعار "مستقبل مشرق وعطاء متقدم" بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي والمساعدة للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي، وقادة وقائدات المدارس الأهلية والأجنبية ومشرفي ومشرفات التعليم الأهلي والأجنبي وذلك بقاعة السمو بالمحافظة.

وتضمن اللقاء عددًا من أوراق العمل المتخصصة عن تقييم الإعانة السنوية والآراء والتطلعات للتعليم الأهلي والأجنبي وصلاحيات القائد المدرسي.

وأكد مدير تعليم صبيا أهمية التعليم الأهلي والأجنبي كونه شريكًا ورافدًا ومساندًا للتعليم الحكومي بجميع مراحله، مشيرًا إلى اهتمام رؤية المملكة بالتوجه نحو الخصخصة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في التعليم الأهلي، مع التركيز على المخرجات بما يضمن استدامة وجودة التعليم كمًا ونوعًا.

// انتهى //

23:53ت م

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