صراع جديد بين محمد صلاح وأجويرو في الدوري الإنجليزي

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العين الرياضية - محمود حمديالخميس 2019/11/21 12:23 م بتوقيت أبوظبي
محمد صلاح وسيرخيو أجويرو
دخل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في صراع جديد مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بخصوص التسديدات على المرمى.
ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة بأكثر اللاعبين تسديدا على المرمى بالدوري الموسم الحالي، وتساوى فيها محمد صلاح مع أجويرو في المركز الأول برصيد 40 تسديدة.
ويمثل هذا الصراع امتدادا للمنافسة التي تجمع بين صلاح وأجويرو منذ وصول النجم المصري إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف 2017، حيث تنافسا على الفوز بلقب الهداف، والذي حسمه نجم "الريدز" في المناسبتين.
ونجح صلاح في الحصول على لقب هداف "البريمييرليج" خلال موسم 2017/2018 برصيد 32 هدفا، وكذلك في الموسم الماضي مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.
في المقابل، يحتل أجويرو المركز الثالث في قائمة هدافي المسابقة بالموسم الحالي برصيد 9 أهداف بعد جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (11)، وتامي أبراهام مهاجم تشيلسي (10)، فيما سجل محمد صلاح 6 أهداف، محتلا المركز السادس.
وفي قائمة أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى، جاء تامي أبراهام في المركز الثالث برصيد 38 تسديدة متفوقا على روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، ورحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، ونيال موباي، لاعب برايتون، وماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، برصيد 37 تصويبة لكل منهم.
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