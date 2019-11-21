السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يصدر قراراً بتكليف المطيري وكيلاً مساعداً للشئون التنموية



حائل 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل قراراً بتكليف صالح بن صالح المطيري وكيلاً مساعداً للشئون التنموية بإمارة المنطقة .

ورفع وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشئون التنموية صالح بن صالح المطيري الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ، بمناسبة تكليفه بمهام وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية في إمارة المنطقة ، مؤكداً أن هذه الثقة دافعاً لمضاعفة الجهود والعمل بكل إخلاص لتنفيذ كل مايخدم المنطقة ويسهم في تطورها سائلاً الله التوفيق والسداد .

// انتهى //

23:36ت م

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