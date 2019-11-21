السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي في اتصالات هاتفية ولي عهد أبوظبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان



الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو لي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن بالغ تعازيه ومواساته لهم في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ومواساته لهم في الفقيد - رحمه الله -.

// انتهى //

22:59ت م

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الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اليوم اتصالات هاتفية بكل من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.وعبر سمو لي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن بالغ تعازيه ومواساته لهم في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ومواساته لهم في الفقيد - رحمه الله -.// انتهى //22:59ت م0289

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