‏ع / السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان ينوه بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين بمجلس الشورى



جيزان 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واس

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ‏أمير منطقة جازان الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى بالخطاب الشامل لكل ما يحدد معالم السياسة الخارجية للمملكة العربية

وأشار إلى ما وصلت إليه المملكة من تطور ونمو في جميع المجالات، الأمر الذي أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته الضافية بأن المملكة بعون الله مستمرة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر رؤية 2030، ولتحقيق ذلك قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في تسهيل ممارسة الأعمال.

وأفاد سمو أمير جازان أن إعلان المملكة عن طرح جزء من ‫أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيتيح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، بما يحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية.

وأضاف سموه : "لقد أثبت خطاب الملك المفدى قدرة المملكة في كل الظروف على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار والخروج منها منتصرة دائماً بحمد الله وفضله".

وشدد سمو أمير المنطقة على أن مسيرة التنمية في المملكة مستمرة دون توقف ولم تؤثر على تقدمها ولا على حياة مواطنيها والمقيمين فيها، والتي تحققت بفضل الله ثم بحكمة القيادة الرشيدة، وجهود منسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية البواسل، وأبناء وبنات وطننا العزيز الأوفياء، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

// انتهى //

22:33ت م

0283



جيزان 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسوصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ‏أمير منطقة جازان الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى بالخطاب الشامل لكل ما يحدد معالم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وأعمال مجلس الشورى ، منوهاً بمضامين الخطاب والذي تناول فيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - عدة مواضيع مهمة على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية.وأشار إلى ما وصلت إليه المملكة من تطور ونمو في جميع المجالات، الأمر الذي أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته الضافية بأن المملكة بعون الله مستمرة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر رؤية 2030، ولتحقيق ذلك قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في تسهيل ممارسة الأعمال.وأفاد سمو أمير جازان أن إعلان المملكة عن طرح جزء من ‫أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيتيح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، بما يحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية.وأضاف سموه : "لقد أثبت خطاب الملك المفدى قدرة المملكة في كل الظروف على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار والخروج منها منتصرة دائماً بحمد الله وفضله".وشدد سمو أمير المنطقة على أن مسيرة التنمية في المملكة مستمرة دون توقف ولم تؤثر على تقدمها ولا على حياة مواطنيها والمقيمين فيها، والتي تحققت بفضل الله ثم بحكمة القيادة الرشيدة، وجهود منسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية البواسل، وأبناء وبنات وطننا العزيز الأوفياء، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.// انتهى //22:33ت م0283

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‏ع / السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان ينوه بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين بمجلس الشورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.