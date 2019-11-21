السعودية | ” تويتر ” تطلق ميزة جديدة يمكن من خلالها التخلص من الردود الغير مناسبة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ” تويتر ” تطلق ميزة جديدة يمكن من خلالها التخلص من الردود الغير مناسبة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات أعلنت إدارة موقع التغرديات الشهير” تويتر” ، عن إطلاقها ميزة جديدة تتمثل في إمكانية إخفاء التعليقات على تدوينة المغرد؛ التي يراها غير مناسبة أو مخالفة لموضوعه أو مزعجة بأي شكل من الأشكال.

وبحسب ما قالته الشركة عبر موقعها “أصبح خيار إخفاء الردود متاحًا للجميع في جميع أنحاء العالم، بعد تجربة ناجحة وجدنا أنها طريقة مفيدة لإدارة المحادثات وإخفاء الردود التي تكون خارج الموضوع”. Advertisements

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