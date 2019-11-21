السعودية | ضمن فعاليات “موسم الرياض”.. الألعاب النارية تشكل منظراً إبداعياً في سماء العاصمة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ضمن فعاليات “موسم الرياض”.. الألعاب النارية تشكل منظراً إبداعياً في سماء العاصمة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس تتواصل فعاليات الألعاب النارية في إمتاع أنظار أهالي الرياض، إذ انطلقت مجدداً مساء اليوم في 4 مواقع في العاصمة وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض .

واستمتع الأهالي والزوار بمشاهدة عروض الألعاب النارية في برج الفيصلية وبرج المملكة والجنادرية ومنطقة البوليفارد، حيث أضاءت سماء العاصمة ألوان متعددة ومبتكرة، مشكلة لوحة جمالية في منظر إبداعي فريد.

يذكر أن فعاليات الألعاب النارية تأتي ضمن فعاليات ” موسم الرياض ” وتستمر مساء كل يوم خميس ، في إمتاع أنظار أهالي الرياض حتى نهاية الموسم .

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