التحقيق في إطلاق النار بحفر الباطن

2019-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة إطلاق النار من قبل شخص على أحد المحلات التجارية في حفر الباطن.

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وأمرت النيابة العامة بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة وتفتيشها تفتيشًا دقيقًا، كما أمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة داخل دائرة موقع الحادثة.

وأمرت النيابة أيضا بتوقيف المتهم المذكور مطلق النار ومرافقيه على ذمة القضية بعد استجوابهم مفصلًا عما اقترفوه من جرم، وجار استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تألو جهدًا في سبيل محاسبة المقوضين لأمن المجتمع وسكينته وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم.

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