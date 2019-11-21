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تعديلات مرورية جديدة في جدة

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2019-11-21

تعديلات مرورية جديدة في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، أنه اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، ولمدة (486) يومًا سيتم نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيسي لشارع محمد بن عبدالعزيز عند تقاطع طريق المدينة إلى طريق الخدمة.

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ومن جهتها، اعتذرت أمانة جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، لمستخدمي الطريق عن ضيق المسار للمتجهين من الغرب إلى الشرق بسبب ظروف الموقع مع التأكيد على منع دخول الشاحنات.

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