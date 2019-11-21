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فيديو متداول .. قائد مدرسة يقلص الدوام دعمًا للهلال
في بطولة دوري أبطال آسيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا لأحد قائدي المدارس أعلن عن تقليص الدوام في مدرسته ليوم الأحد المقبل دعمًا لنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا.
وظهر قائد المدرسة، أمام الطلاب بعد صلاة الظهر اليوم الخميس وأعلن أنه نظرًا لوجود مباراة يوم الأحد لنادي الهلال الساعة 1 ومن باب الحس الوطني رأينا أن الخروج الحصة السادسة، ويقصد بذلك نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني بطوكيو.
وحظي المقطع بتداول وتفاعل كبيرين ما بين مؤيد وهم الأكثرية ومعارضين وهم قلة، وتوقع مراقبون للوسط التعليمي أن يقتدي آخرون بمبادرة قائد المدرسة، ووصف البعض ذلك بالخطوة الذكية.
وأكد البعض أنه بخلاف الحس الوطني فإنها تعد خطوة ذكية إلى الأمام في سبيل استباق مشكلة أكبر محتملة وهي غياب الطلاب في هذا اليوم.
يذكر أن صحيفة “متابعات الخليج 365” كانت أول من نبه لذلك من خلال تقرير نشر بالأمس بعنوان “توقيت نهائي آسيا يؤرق طلاب المدارس” علقت من خلاله الجرس وأوصلت رسالة لوزارة التعليم لاستباق إشكالية محتملة قد تحدث بسبب توقيت المباراة كالغياب الجماعي أو كثرة الاستئذانات والتي ستربك ولا شك سير اليوم الدراسي.
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