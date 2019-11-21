شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-21 محمد بن سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد متابعات الخليج 365 - واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اليوم اتصالات هاتفية بكل من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وعبر سمو لي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن بالغ تعازيه ومواساته لهم في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ومواساته لهم في الفقيد – رحمه الله -. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.