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التشهير بمواطن في جريمة تستر تجاري

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2019-11-21

التشهير بمواطن في جريمة تستر تجاري

بمجال تصنيع التمور في البكيرية

متابعات الخليج 365 - البكيرية

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن مُدان بمخالفة نظام مكافحة التستر، بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تمكين وافد من جنسية عربية من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه، والعمل بتصنيع منتجات التمور بمحافظة البكيرية.

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وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المتستر، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقته.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار كانت قد نشرت خلال الأشهر الماضية خمسة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين أُدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم، إثر تنفيذها جولات تفتيشية استهدفت أسواق ومنافذ بيع التمور بالمنطقة؛ حيث تمت إحالة المتورطين للجهات القضائية ونفذت الأحكام الصادرة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.

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