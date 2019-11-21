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خلاف يتطور لاشتباك بسلاح رشاش بحفر الباطن

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2019-11-21

خلاف يتطور لاشتباك بسلاح رشاش بحفر الباطن

قوات الأمن باشرت الموقع وضبطت الشاب

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا لشاب عشريني يحمل سلاحًا رشاشًا أمام أحد المعاهد التقنية بحفر الباطن.

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وأفادت مصادر خاصة لـ “متابعات الخليج 365” أن الشاب كان على خلاف مع أحد الموظفين بالمعهد التقني على طريق الملك عبدالله بحفر الباطن، وقام باطلاق النار بداخل المعهد من سلاح الرشاش الذي يحمله.

وأضافت المصادر أنه تم على الفور مباشرة دوريات الأمن للموقع وتم القبض على الشاب وبحوزته السلاح في وقت وجيز.

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