شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق ساعات «الدوام المرن» في بلدية القريات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
أصدر رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، قرار تغيير بدء ساعات العمل الرسمية بالبلدية «الدوام المرن»، على أن يكون بدء ساعات العمل الرسمية من الساعة 8:30 صباحاً، ونهاية العمل عند الساعة 3:30 مساءً.
وأوضح الشمري أن القرار يأتي حرصاً على ضبط ساعات العمل بالبلدية، وتحقيق البيئة المناسبة للعمل، وتحسين أداء الموظفين وتطوير الإنتاجية.
ويراعي القرار وقت دوام الطلاب في المدارس والمعاهد والكليات، لضمان سلامة وصول أبناء منسوبي البلدية من الطلاب إلى مدارسهم بسلامة ويسر، كون القريات من المدن التي يبدأ دوام طلابها في فصل الشتاء بعد بدء ساعات عمل الموظفين.
وأكد الشمري أن القرار يأتي متوافقاً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية المعتمدة بتاريخ 11/9/1440هـ، بما يتماشى مع متطلبات العمل بالجهات الحكومية.
الجدير بالذكر، أن بلدية القريات أول بلدية بالمنطقة تطبق ساعات العمل المرن.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق ساعات «الدوام المرن» في بلدية القريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.