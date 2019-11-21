شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات السعودية تعالج 6 آلاف طفل سوري في الزعتري خلال أكتوبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تعاملت عيادات الأطفال التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري، مع 6330 طفلاً من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين، قُدمت لهم الرعاية الطبية الشاملة خلال شهر أكتوبر من العام 2019.

وأوضح المدير الإقليمي الدكتور بدر السمحان، أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تسعى إلى تطوير العمل ورفع الكفاءة العلمية والعملية لدى كادر عيادات المركز بشكل مستمر، إضافة إلى تطوير الأجهزة والمعدات الطبية لتتناسب مع احتياجات اللاجئين السوريين.

بدورهم، عبر أولياء أمور الأطفال عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من خدمات إغاثية تكون عوناً لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها، سائلين الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل مكروه.